«Арсенал» показал новую домашнюю форму. Она красно-белая
«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2021/22.
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«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2021/22.
Футболка, выполненная в красном и белом цветах, дополняется белыми шортами и гетрами.
«Арсенал» впервые сыграет в новой форме в субботнем товарищеском матче против «Рейнджерс».
Защитник «Арсенала» Киран Тирни сказал: «Мне эта форма нравится. Прекрасный дизайн. Не могу дождаться момента, когда смогу надеть эту футболку, чтобы представить наш клуб на глазах у фанатов. Мы рвемся в бой. Очень ждем момента, когда “Эмирейтс” снова будет заполнен».
Технический спонсор «канониров» — немецкая компания adidas.