«Арсенал» показал новую домашнюю форму. Она красно-белая

Защитник «Арсенала» Киран Тирни сказал: «Мне эта форма нравится. Прекрасный дизайн. Не могу дождаться момента, когда смогу надеть эту футболку, чтобы представить наш клуб на глазах у фанатов. Мы рвемся в бой. Очень ждем момента, когда “Эмирейтс” снова будет заполнен».