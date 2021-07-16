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14:39 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» показал новую домашнюю форму. Она красно-белая

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2021/22.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Футболка, выполненная в красном и белом цветах, дополняется белыми шортами и гетрами.

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«Арсенал» впервые сыграет в новой форме в субботнем товарищеском матче против «Рейнджерс».

Защитник «Арсенала» Киран Тирни сказал: «Мне эта форма нравится. Прекрасный дизайн. Не могу дождаться момента, когда смогу надеть эту футболку, чтобы представить наш клуб на глазах у фанатов. Мы рвемся в бой. Очень ждем момента, когда “Эмирейтс” снова будет заполнен».

Технический спонсор «канониров» — немецкая компания adidas.

Во время загрузки произошла ошибка.
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