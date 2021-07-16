Криштиану Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта

По информации источника, португальский форвард окончательно принял решение относительно своего будущего. Роналду написал руководству «Ювентуса» о своём желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.