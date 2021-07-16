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17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд в Испании прекратил дело по обвинению Месси в мошенничестве

МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела и отклонил иск против футболиста Лионеля Месси и членов его семьи по обвинению в преступлениях против государственных финансов и в области бухгалтерии, мошенничестве и отмывании денег, сообщил суд.

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В июне 2019 года сотрудничавший с фондом Месси Федерико Реттори подал в Национальный суд Испании иск против футболиста, его отца, брата и других лиц по обвинению в экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в фонде. Реттори утверждал, что пожертвования в фонд Месси частично переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели. В сентябре 2019 года судья Национального суда Мария Тардон признала доказательства, представленные истцом, «неубедительными», обратив внимание, что он основывает свои претензии на сообщениях СМИ. Однако в декабре 2019 года дело вновь было возобновлено.

Как сообщает суд в пятницу, судья Тардон постановила, что после «полного и тщательного расследования» не было выявлено никаких незаконных действий.

В ходе следствия установлено, что истец Федерико Реттори не имел рабочих отношений с фондом Месси, а также не было «каких-либо иных договорных связей, которые могли привести к ущербу для заявителя», говорится в сообщении пресс-службы суда.

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