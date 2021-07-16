Суд в Испании прекратил дело по обвинению Месси в мошенничестве

В июне 2019 года сотрудничавший с фондом Месси Федерико Реттори подал в Национальный суд Испании иск против футболиста, его отца, брата и других лиц по обвинению в экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в фонде. Реттори утверждал, что пожертвования в фонд Месси частично переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели. В сентябре 2019 года судья Национального суда Мария Тардон признала доказательства, представленные истцом, «неубедительными», обратив внимание, что он основывает свои претензии на сообщениях СМИ. Однако в декабре 2019 года дело вновь было возобновлено.