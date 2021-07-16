Как работает потолок зарплат в Испании: «Реалу» нужно продавать игроков, Месси — идти на двукратное понижение зарплаты
Разбираемся, как ограничения со стороны лиги влияют на ситуацию в испанских суперклубах.
Разбираемся, как ограничения со стороны лиги влияют на ситуацию в испанских суперклубах.
О том, что в Испании существует потолок зарплат, многие узнали только в прошлом году, хотя общие для всех правила ввели довольно давно. Просто раньше ограничения не мешали клубам жить, однако случилась пандемия коронавируса, доходы резко сократились, и на фоне потери 42 клубами, входящими в ла лигу, двух миллиардов евро пришлось принимать экстренные меры. Если два года назад «Барселона» тратила на оплату труда сотрудников рекордные 671 миллион евро, то перед началом прошлого сезона
Лига установила суммарный лимит зарплат в 2,33 миллиарда евро и после закрытия зимнего трансферного окна снизила его до 2,224 миллиарда. Это на 610 миллионов меньше, чем в последнем доковидном чемпионате. Больше всех тогда пострадали «Барселона», «Атлетико» и «Реал», который возглавлял последний рейтинг с потолком в 468,5 миллиона. И пока эти цифры не стали достоянием общественности, многие просто не понимали, что происходит в ряде клубов. Например, в расстававшейся со своими звездами «Валенсии», которую со слезами на глазах покидал превратившийся в легенду клуба Дани Парехо.
Просто «летучие мыши» с их
Когда разрабатывался предыдущий документ, в Испании смотрели в будущее со сдержанным оптимизмом. Лига верила, что пандемия пришла не навсегда и постепенное — начиная с января — возвращение болельщиков на трибуны позволит улучшить экономическую ситуацию. Но пессимистичный сценарий тоже учитывался, и Тебас еще в начале зимы говорил: при закрытых трибунах клубам придется сокращать расходы не на 500, а уже более чем на 700 миллионов евро. То есть «Барселона» с ее пустующим «Камп Ноу» не только ужалась вдвое перед стартом чемпионата-2020/21, но и завершала турнир, тратя на зарплаты 110 процентов доходов.
При этом важно понимать: указание сократить расходы коснулось не всех. Например, заслуживший повышение в классе «Кадис» год назад наработал на подъем потолка на 31 миллион. В плюсе или при своих, как победившая тогда в Лиге Европы «Севилья», оказалась ровно половина команд. И если в случае с выходцами из второго дивизиона все было понятно, то самыми впечатляющими оказались экономические показатели умеющих жить по средствам и сохраняющих конкурентоспособность «Вильярреала» (+31,855 миллиона), «Атлетика» (16,636) и «Реал Сосьедада» (15,304). А уже зимой возможность поднять планку расходов получили «Гранада», «Сельта», «Уэска» и «Реал», удачно пристроивший в аренды Мартина Эдегора и Луку Йовича.
То есть подход к каждому клубу индивидуален. Определяемая сумма подразумевает траты на футболистов и тренерский штаб как основной, так и дочерних команд, а при расчете учитывают предполагаемые доходы и ожидаемые погашения имеющихся кредитных обязательств. В этом плане самый несчастный клуб — «Барселона», суммарные долги которой превышают миллиард евро.
Зимой ее потолок был дополнительно снижен еще на 10 процентов, а сейчас — как нарушители регламента — каталонцы столкнулись с новыми ограничениями и могут вкладывать в зарплаты летних новичков лишь четверть суммы, освобожденной после продажи футболистов. Отсюда и появилась сумма в 200 миллионов евро, которую нужно сократить ради суммарного 50-миллионого оклада новобранцев. А так как это условие не выполнено, лига даже не регистрирует новые контракты.
«Серьезность ситуации зависит от ресурсов, которые они способны генерировать, — заметил в недавнем интервью Тебас. — “Барселона” должна реструктурировать свои долги. Если им это удастся, ситуация не будет серьезной. Однако они довели свой фонд заработной платы до предела. И когда футбол закашлялся или лучше сказать — проколол легкое, они не хотели компенсировать потери доходов. Они должны принять меры. Из 700 миллионов евро потерь ла лиги половина приходится на “Барселону”. Но есть и другие крупные клубы, которые приложили больше усилий, чтобы избежать этого. “Реал” приложил похвальные усилия, чтобы его потери не были такими же».
Мадридцы на собрании акционеров в конце прошлого года даже показали небольшую прибыль в 300 тысяч евро. Позже она выросла до 874 тысяч после уплаты всех налогов. Согласно финансовому отчету по итогам сезона-2020/21, «Реалу» удалось сократить зарплаты на 58 миллионов, операционные расходы — на 62 миллиона и получить за трансферы и аренды футболистов еще 175 миллионов евро. Долги клуба сократились с 240 до 46 миллионов, но все равно за время пандемии «Реал» потерял 300 миллионов.
Теперь, согласно информации The Athletic, на новый сезон потолок для сливочных снизят почти на треть — примерно до 300 миллионов. И уход Серхио Рамоса — только первая ласточка. Близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед» другой центральный защитник — Рафаэль Варан, и после возвращения из аренды группы игроков (Гарет Бэйл, Лука Йович, Дани Себальос, Мартин Эдегор) даже дипломатичный главный тренер Карло Анчелотти признает: в команде слишком много футболистов.
С учетом поднявшейся в основу молодежи — 35 человек. И когда перманентно травмированный Эден Азар, а также собирающийся доиграть в Мадриде последний год контракта Бэйл на пару забирают 13 процентов текущего фонда зарплаты, ни о какой покупке Кильяна Мбаппе не может быть и речи. Напротив, «Королевскому клубу» нужно продавать игроков и продолжать сокращать платежную ведомость.
Но все же мадридцам чуть проще, чем «Барселоне», у которой под потолком есть только 160 миллионов. И все ради того, чтобы удержать Лионеля Месси, который, по словам президента каталонцев Жоана Лапорты, во время переговоров учитывал текущую экономическую ситуацию в клубе. Подписание нового контракта ожидается до конца июля, и ради этого аргентинец пошел на существенное сокращение зарплаты.
По информации Goal, Месси будет получать вдвое меньше, чем по прежнему соглашению, и останется в «Барсе» еще на пять лет. L’Esportiu de Catalunya дополнил данную информацию. По сведениям этого издания, аргентинец получит подписной бонус и за первый сезон заработает 20 миллионов. Потом оклад возрастет, а летом 2023 года соглашение может быть расторгнуто, если 34-летний футболист захочет завершить карьеру в МЛС или в родном для себя «Ньюэллз Олд Бойз». Разрыв подразумевает дополнительные выплаты со стороны «Барсы», а в качестве отступных для других клубов пропишут сумму в 600 миллионов.
При этом Месси не единственный, кто готов на жертвы ради
Тут как тут и Тебас, обещающий не закрывать глаза на условия контракта Месси. Глава лиги вспомнил историю расторжения договора с бразильцем Матеусом Фернандесом и заявил, что нельзя одновременно увольнять людей по экономическим причинам, а потом подписывать новых игроков. При таком внимании, когда лига будет стараться перекрыть все лазейки в обход общих правил, становится понятно, почему юристы «Барсы» и ее капитана так тщательно выверяют все пункты соглашения. Его подписание неизбежно, но нужно набраться терпения, чтобы не нарваться на еще один скандал.
Андрей Кузичев