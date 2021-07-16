Клубы УПЛ обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!»

Теперь клубы УПЛ будут обязаны нанести на свою игровую экипировку большой логотип УАФ, на котором размещена карта Украины и националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!», который является официальным слоганом организации. Об этом сообщает Football.ua.