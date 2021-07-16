Клубы УПЛ обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!»
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменение в оформление формы игроков.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменение в оформление формы игроков.
Теперь клубы УПЛ будут обязаны нанести на свою игровую экипировку большой логотип УАФ, на котором размещена карта Украины и националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!», который является официальным слоганом организации. Об этом сообщает Football.ua.
Эмблема должна располагаться на футболке в центральной части груди — посредине между логотипами клуба и технического спонсора.
Клубы обязаны наносить логотип на форму на матчи чемпионата Украины, Кубка страны и Суперкубка Украины.