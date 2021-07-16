«Шахтер» отыгрался со счета 0:2 и обыграл «Кызыл-Жар» в Кубке Казахстана

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».

Все голы были забиты во втором тайме. При этом хозяева уступали 0:2, но, несмотря на это, не только отыгрались, но и вырвали победу. У победителей дубль оформил Айдос Таттыбаев (75-я минута, 86-я), также гол забил Давид Атанаскоски (89-я). У проигравших отличились Юрий Бушман (49-я минута) и Семир Смайлагич (66-я).

Кроме того, петропавловцы заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Валерия Каршакевича на 72-й минуте.

Таким образом, карагандинский клуб одержал первую победу в Кубке, в первом туре «горняки» на выезде проиграли «Ордабасы» (0:1).

Что касается петропавловцев, то в первом туре они на своем поле сыграли вничью (1:1) с СДЮСШОР № 8. Однако позже столичной команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.