«Астана» одержала первую победу в Кубке Казахстана
«Астана» обыграла «Актобе» во втором туре группового этапа
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«Астана» обыграла «Актобе» во втором туре группового этапа
Встреча прошла в
У победителей отличились Марин Томасов (13-я минута), Тигран Барсегян (71-я), еще один мяч астанчане забили благодаря автоголу Адильхана Танжарикова (47-я). У «красно-белых» точными ударами отметились Олег Чернышов (45-я) и Юрий Логвиненко (80-я).
Для «Астаны» это первая победа в Кубке, в первом туре подопечные Андрея Тихонова в гостях сыграли вничью с «Кайсаром» (0:0).
В свою очередь «Актобе» потерпел второе поражение. В первом туре команда Вахида Масудова уступила на своем поле «Акжайыку» (0:2).
В третьем туре, 24 июля, «Актобе» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день в родных стенах встретится с «Акжайыком».