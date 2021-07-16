«Астана» одержала первую победу в Кубке Казахстана

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У победителей отличились Марин Томасов (13-я минута), Тигран Барсегян (71-я), еще один мяч астанчане забили благодаря автоголу Адильхана Танжарикова (47-я). У «красно-белых» точными ударами отметились Олег Чернышов (45-я) и Юрий Логвиненко (80-я).

Для «Астаны» это первая победа в Кубке, в первом туре подопечные Андрея Тихонова в гостях сыграли вничью с «Кайсаром» (0:0).

В свою очередь «Актобе» потерпел второе поражение. В первом туре команда Вахида Масудова уступила на своем поле «Акжайыку» (0:2).