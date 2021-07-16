«Тобол» обыграл «Атырау» в матче Кубка страны с удалением и незабитым пенальти
«Тобол» одержал победу над «Атырау» во втором туре группового этапа
Атырау
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«Тобол» одержал победу над «Атырау» во втором туре группового этапа
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первым успеха на 42-й минуте добился Тони Сильва.
На 69-й минуте «Тобол» заработал пенальти — Зоран Тошич пробил по воротам
Перед самым финальным свистком, а именно на 90+1-й минуте, Тошич
Таким образом, костанайский клуб занес в свой актив вторую победу. В первом туре в гостях был обыгран «Тараз» (3:1).
«Нефтяники» потерпели первое поражение на групповой стадии, в первом туре они дома сыграли вничью с «Махтааралом» (2:2).
В квартете В с шестью баллами лидирует «Тобол». За ним с отставанием на пять пунктов располагаются «Махтаарал» и «Атырау». Последнюю строчку занимает «Тараз», в активе которого пока нет очков.
В третьем туре, 24 июля, «Атырау» на своем поле сыграет с «Таразом», а на следующий день «Тобол» дома встретится с «Махтааралом».