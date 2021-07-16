«Тобол» обыграл «Атырау» в матче Кубка страны с удалением и незабитым пенальти

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первым успеха на 42-й минуте добился Тони Сильва.

На 69-й минуте «Тобол» заработал пенальти — Зоран Тошич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади и мяч попал в руку Виктора Дмитренко, который за второе предупреждение был удален с поля. Однако Неманья Николич пробил с «точки» выше ворот.

Перед самым финальным свистком, а именно на 90+1-й минуте, Тошич все-таки сумел огорчить Владимира Логиновского. Причем сделал это издевательски, забежав с мячом в ворота.

Таким образом, костанайский клуб занес в свой актив вторую победу. В первом туре в гостях был обыгран «Тараз» (3:1).

«Нефтяники» потерпели первое поражение на групповой стадии, в первом туре они дома сыграли вничью с «Махтааралом» (2:2).

В квартете В с шестью баллами лидирует «Тобол». За ним с отставанием на пять пунктов располагаются «Махтаарал» и «Атырау». Последнюю строчку занимает «Тараз», в активе которого пока нет очков.