Оливье Жиру попрощался с «Челси»
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболист сборной Франции Оливье Жиру, выступавший в последнее время за лондонский «Челси», попрощался с английским клубом.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболист сборной Франции Оливье Жиру, выступавший в последнее время за лондонский «Челси», попрощался с английским клубом.
Ранее сообщалось, что Жиру продолжит карьеру в итальянском «Милане» и, по словам директора «россонери» Паоло Мальдини, форвард должен был прибыть в Милан в четверг для завершения перехода в клуб.
«Всем “синим”, моим товарищам по команде, моим тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты. Я начинаю новое путешествие со счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Лиге Европы были великолепны», — написал Жиру в своем Twitter.
Француз перешел в «Челси» из лондонского «Арсенала» в 2018 году. Соглашение игрока, которому в сентябре исполнится 35 лет, с «синими» рассчитано до конца сезона-2021/22.