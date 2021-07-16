Оливье Жиру попрощался с «Челси»

Ранее сообщалось, что Жиру продолжит карьеру в итальянском «Милане» и, по словам директора «россонери» Паоло Мальдини, форвард должен был прибыть в Милан в четверг для завершения перехода в клуб.

«Всем “синим”, моим товарищам по команде, моим тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты. Я начинаю новое путешествие со счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Лиге Европы были великолепны», — написал Жиру в своем Twitter.