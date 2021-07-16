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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Черышева принёс «Валенсии» победу в товарищеском матче с «Вильярреалом»

16 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счётом 3:2.

Вильярреал
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Источник: AP 2021

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Рубен Пенья. На 67-й минуте преимущество удвоил защитник Хорхе Куэнка. На 68-й минуте нападающий Ману Вальехо отыграл один мяч, а на 86-й минуте реализовал пенальти и оформил дубль. На 90-й минуте победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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