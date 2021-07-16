Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «АльбиноГандино» со счетом 13:0

Один из мячей в этой игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отличился на 18-й минуте.

Покер в составе победителей сделали Эбрима Колли и Роберто Пикколи. Дубль в активе Йосипа Иличича. По одному мячу также в активе Алессандро Малламе и Кристиана Капоне.