Головин возобновил тренировки с «Монако»

«Смотрите, кто вернулся», — написала пресс-служба «Монако» в «Твиттере», прикрепив видео, на котором запечатлён Головин во время тренировки.

В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей. 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км.