Головин возобновил тренировки с «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин возобновил тренировки с «Монако». Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы — 2020, на котором он представлял сборную России.
Российский полузащитник Александр Головин возобновил тренировки с «Монако». Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы — 2020, на котором он представлял сборную России.
«Смотрите, кто вернулся», — написала
В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Напомним, Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей. 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км.
Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в