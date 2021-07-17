Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Велес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
31Италия — чемпион Европы!
10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин возобновил тренировки с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин возобновил тренировки с «Монако». Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы — 2020, на котором он представлял сборную России.

Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

«Смотрите, кто вернулся», — написала пресс-служба «Монако» в «Твиттере», прикрепив видео, на котором запечатлён Головин во время тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей. 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км.

Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Зенит» и «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Бердыев прокомментировал свое возможное назначение в сборную
Самому скандальному игроку Евро придется покинуть свой клуб
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
«Реал» пытается увести у «Барселоны» талантливого воспитанника
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь