«Барселона» подозревает, что из-за «Реала» не может продлить контракт со своим игроком

«Барселона» поставила в известность Морибу, что не допустит его к работе с основным составом в предсезонке до тех пор, пока он не подпишет новый контракт. Также сообщается, что пока не будут согласованы новые условия или пока стороны не продвинутся в переговорах, 18-летний игрок не будет входить в планы главного тренера клуба Рональда Кумана.