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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» принял решение продать Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» выставил на продажу своего форварда Рахима Стерлинга, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Англия
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает источник, форварду вероятнее всего придётся покинуть клуб, поскольку главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола планирует освежить линию атаки.

Рахим Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В минувшем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором 7 результативных передач.

Его нынешний контракт с «горожанами» действует ещё два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.

В составе сборной Англии Стерлинг дошёл до финала Евро-2020, где проиграл в серии пенальти национальной команде Италии.

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1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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