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12:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн может устроить бойкот, если «Тоттенхэм» не отпустит его в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», информирует The Telegraph.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2021

По словам партнеров 27-летнего форварда по сборной Англии, которые были с ним больше месяца в течение Евро-2020, если «шпоры» не отпустят футболиста, то он может бойкотировать тренировки команды.

Однако ранее новый главный тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту заявил, что Кейн нужен команде и поэтому останется в «Тоттенхеме».

В июне сообщалось, что «горожане» прорабатывают трансфер Кейна в «Манчестер Сити», на игрока также претендовал «Реал». Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 120 миллионов евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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