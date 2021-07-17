Кейн может устроить бойкот, если «Тоттенхэм» не отпустит его в «Манчестер Сити»

По словам партнеров 27-летнего форварда по сборной Англии, которые были с ним больше месяца в течение Евро-2020, если «шпоры» не отпустят футболиста, то он может бойкотировать тренировки команды.

Однако ранее новый главный тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту заявил, что Кейн нужен команде и поэтому останется в «Тоттенхеме».

В июне сообщалось, что «горожане» прорабатывают трансфер Кейна в «Манчестер Сити», на игрока также претендовал «Реал». Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 120 миллионов евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.