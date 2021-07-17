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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» объявил о переходе Оливье Жиру из «Челси»

«Милан» объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Милан
ЧелсиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Милан» объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Сумма трансфера и срок контракта с 34-летним французом не сообщаются. Футболист будет выступать за «россонери» под номером «9».

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Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за «синих» 31 матч и забил 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

15 июля сообщалось, что Жиру перейдет из «Челси» в «Милан» за 1 миллион евро и подпишет контракт до конца сезона-2022/23. Еще 1 миллион евро итальянский клуб заплатит «Челси» в случае успешных выступлений футболиста.

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