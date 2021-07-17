«Милан» объявил о переходе Оливье Жиру из «Челси»

«Милан» объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Сумма трансфера и срок контракта с 34-летним французом не сообщаются. Футболист будет выступать за «россонери» под номером «9».

Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за «синих» 31 матч и забил 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.