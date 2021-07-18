Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Биолог-Новокубанск
Туапсе
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
Ессентуки
Футбол. Кубок России
18:00
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:30
Форте
Дружба М
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Все события
Фоторепортажи
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн решил покинуть клуб этим летом и уже согласовал личный контракт с «Манчестер Сити». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

По информации источника, контракт с «Сити» согласован до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за игрока € 160−170 млн.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Локомотив» проиграл «Зениту» в Суперкубке из-за жутких ошибок
Оздоев: Мы каждый год доказываем, что «Зенит» – лучшая команда
Махачев задушил Мойеса и одержал восьмую подряд победу в UFC
Клуб АПЛ вступил в гонку за Влашича. ЦСКА отклонил предложение
«Сочи» в меньшинстве победил «Рубин» на товарищеском турнире
Семак: Олимпиада раз в жизни. Клуб пошел навстречу Малкому
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь