Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»

По информации источника, контракт с «Сити» согласован до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за игрока € 160−170 млн.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.