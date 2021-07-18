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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» одолел команду Уэйна Руни

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в товарищеском матче с «Дерби Каунти». Встреча прошла на стадионе «Прайд Парк» в Дерби и завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

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Манкунианцы вышли вперёд уже на 18-й минуте матча благодаря точному удару нападающего Тахита Чона. На 59-й минуте «Манчестер Юнайтед» удвоил преимущество усилиями полузащитника Факундо Пельистри. Спустя 11 минут форвард хозяев Колин Казим-Ричардс отыграл один мяч. Больше командам забить не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, главным тренером «Дерби» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который выступал за «красных дьяволов» на протяжении большей части карьеры футболиста.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дерби» финишировал 21-м в Чемпионшипе.

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