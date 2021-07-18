«Ислочь» в третий раз подряд сыграла вничью в чемпионате Беларуси

Играя в Мозыре с местной «Славией», представители Минского района вышли вперед на 75-й минуте после точного удара Олега Патоцкого. Однако удержать победу гостям не удалось — на 3-й компенсированной минуте игры Деннис Тетет сравнял результат.

В еще одном воскресном поединке футболисты «Витебска» обыграли у себя дома гродненский «Неман» со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили во второй половине встречи — на 67-й минуте отличился Руслан Теверов, а через 5 минут Диего Кариока установил окончательный результат.