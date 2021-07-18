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18 июля, источник: БЕЛТА

«Ислочь» в третий раз подряд сыграла вничью в чемпионате Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» в третий раз подряд сыграли вничью — 1:1, в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
Славия М
Витебск
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Играя в Мозыре с местной «Славией», представители Минского района вышли вперед на 75-й минуте после точного удара Олега Патоцкого. Однако удержать победу гостям не удалось — на 3-й компенсированной минуте игры Деннис Тетет сравнял результат.

В еще одном воскресном поединке футболисты «Витебска» обыграли у себя дома гродненский «Неман» со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили во второй половине встречи — на 67-й минуте отличился Руслан Теверов, а через 5 минут Диего Кариока установил окончательный результат.

Результаты других встреч 16-го тура: «Гомель» — «Рух» (Брест) — 0:0, «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:2, «Слуцк» — БАТЭ (Борисов) — 3:4, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск) — 1:2.

Матч «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) перенесен на более поздний срок. Встреча «Динамо» (Брест) — «Спутник» (Речица) отменена.

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (14 матчей), БАТЭ — 39 (16), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Рух» — 30 (16), «Гомель» — 28 (15), «Витебск» — 23 (16), «Минск» — 21 (15), «Динамо» (Брест) — 21 (15), «Энергетик-БГУ» — 20 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (16), «Ислочь» — 17 (16), «Слуцк» — 14 (16), «Славия» — 10 (16), «Неман» — 9 (16), «Сморгонь» — 8 (16), «Спутник» — 7 (15),

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард минского «Динамо» Аблай Мбенг.

В следующем туре встречаются:

23 июля. «Рух» — «Минск».

24 июля. «Неман» — «Слуцк», «Шахтер» — «Энергетик-БГУ», «Динамо» (Минск) — «Витебск».

25 июля. «Сморгонь» — «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» — «Славия», БАТЭ — «Динамо» (Брест).

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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