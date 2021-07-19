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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру

Игрок сборной России Денис Черышев рассказал, в какой команде он планирует играть в грядущем сезоне.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Все слухи о том, что тренер “Валенсии” не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны “Хетафе”. В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает — я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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