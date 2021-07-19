Денис Черышев рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру
Игрок сборной России Денис Черышев рассказал, в какой команде он планирует играть в грядущем сезоне.
Игрок сборной России Денис Черышев рассказал, в какой команде он планирует играть в грядущем сезоне.
«Все слухи о том, что тренер “Валенсии” не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны “Хетафе”. В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает — я хочу остаться. А то, что пишут… В
Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё