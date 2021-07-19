Витория — о «Бенфике»: «Спартак» получил сложнейшего соперника из возможных

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с “Бенфикой” хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».