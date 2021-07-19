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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Витория — о «Бенфике»: «Спартак» получил сложнейшего соперника из возможных

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с “Бенфикой” хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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