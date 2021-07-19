«Арсенал» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника «Андерлехта»

«Локонга подписал долгосрочный контракт. Альберт будет носить футболку с номером 23, на которой будет написано “Самби”. Полузащитник присоединится к своим новым товарищам по команде в ближайшие дни после того, как закончится его изоляция после прибытия в Великобританию», — сообщает пресс-служба «канониров».

«Альберт — очень умный игрок, который показал большую зрелость во время матчей. Он хорошо тренировался под руководством Венсана Компани и его команды в “Андерлехте”. Я очень хорошо знаю Венсана, и он отлично отзывается об Альберте и о том положительном влиянии, которое он оказывал на “Андерлехт” в последние сезоны. Мы уверены, что Альберт готов к следующему этапу своего развития», — сказал главный тренер лондонцев Микель Артета.