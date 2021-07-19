«Барселона» отказалась от спонсорского контракта, опасаясь ухудшения отношений с Китаем

Дело в том, что недавно в H&M осудили существование рабочих лагерей с людьми из уйгурского меньшинства, отказавшись от сырья из китайского региона Синьцзян. Каталонский клуб, опасаясь недовольства со стороны мощной Китайской Республики, свернул переговоры с текстильной компанией H&M, которые длились уже несколько месяцев и находились на завершающей стадии.