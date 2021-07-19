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19 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» отказалась от спонсорского контракта, опасаясь ухудшения отношений с Китаем

Испанская «Барселона» приняла решение свернуть переговоры по спонсорскому соглашению со шведским брендом H&M.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Испанская «Барселона» приняла решение свернуть переговоры по спонсорскому соглашению со шведским брендом H&M. Причиной такого решения именитого клуба послужили политические мотивы, сообщает ARA.

Дело в том, что недавно в H&M осудили существование рабочих лагерей с людьми из уйгурского меньшинства, отказавшись от сырья из китайского региона Синьцзян. Каталонский клуб, опасаясь недовольства со стороны мощной Китайской Республики, свернул переговоры с текстильной компанией H&M, которые длились уже несколько месяцев и находились на завершающей стадии.

Основные опасения исходили из отдела коммуникаций офиса «Барселоны» в Гонконге. Руководство клуба в официальной позиции просто заявило, что не достигло успеха в переговорах с брендом и этот актив не являлся приоритетным для клуба.

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