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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Варан согласовал личный контракт с «МЮ» с зарплатой в 12 миллионов евро

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

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Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, 28-летний француз согласовал с английском клубом личные условия контракта. Соглашение рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать по 12 млн евро в год.

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Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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