«Эвертон» отстранил одного из игроков в связи с подозрениями в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Полиция ведет расследование

Имя футболиста не разглашается. «Эвертон» выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что клуб не будет делать дополнительных заявлений по поводу данного инцидента.

Ранее, до публикации заявления клубом, стало известно о том, что в пятницу в Манчестере был арестован футболист одного из клубов АПЛ (специально уточнено, что женатый — прим. Sports.ru) по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Как пишет The Sun, у игрока был проведен обыск. «Несколько вещей были изъяты копами. Его допрашивали в связи с очень тяжкими преступлениями», — говорится в материале газеты.

«В пятницу, 16 июля 2021 года, полицейские арестовали мужчину по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Он отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования», — говорится в сообщении полиции.