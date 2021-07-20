«Эвертон» отстранил одного из игроков в связи с подозрениями в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Полиция ведет расследование
«Эвертон» отстранил игрока основной команды до завершения расследования полиции в его отношении.
«Эвертон» отстранил игрока основной команды до завершения расследования полиции в его отношении.
Имя футболиста не разглашается. «Эвертон» выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что клуб не будет делать дополнительных заявлений по поводу данного инцидента.
Ранее, до публикации заявления клубом, стало известно о том, что в пятницу в Манчестере был арестован футболист одного из клубов АПЛ (специально уточнено, что женатый — прим. Sports.ru) по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.
«В пятницу, 16 июля 2021 года, полицейские арестовали мужчину по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Он отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается также, что новость о расследовании повергла в шок одноклубников футболиста.