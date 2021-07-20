«Барселона» не может подписать Месси: проблемы с финансами, долги и ФФП
Долговые обязательства клуба уже превысили миллиард евро.
Долговые обязательства клуба уже превысили миллиард евро.
Прошло уже три недели с того дня, как Лео Месси стал свободным агентом. К этому уже почти успели привыкнуть, тем более что в тот момент Месси был занят матчами на Кубке Америки, и его нежелание отвлекаться на финансовые вопросы было вполне понятно. Но почему его нельзя подписать сейчас?
Президент Жоан Лапорта на вопросы о новом контракте отвечает одинаково: «Переговоры идут хорошо». Маловато конкретики, но в конце июня он
Звучит тоже странно, ведь финансовый
В лиге есть собственный отдел экономического контроля, который, в частности, определяет потолок расходов на зарплаты для каждого клуба. Этот потолок рассчитывается каждый год, исходя из общей структуры расходов и доходов. Да, это похоже на ФФП, но есть два важных отличия.
То есть расследования УЕФА проводятся уже по итогам деятельности клуба и могут повлечь наказание, а экономический отдел Ла Лиги утверждает план клуба на следующий сезон. Или не утверждает. Вот с этим органом клуб не может договориться.
Естественно, никто из совета директоров «Барселоны» не позволяет себе сливать информацию журналистам. Но некоторые косвенные намёки есть, и они очень тревожны. Пеп Гвардиола, который сохранил хорошие отношения с Лапортой, сказал: «Я доверяю Лапорте и его команде, но ситуация в клубе критическая. Я удивлён, что дошло до такого». Позднее Пеп призвал президента Ла Лиги Хавьера Тебаса смягчить правила регулирования доходов, чтобы владельцам клубов было проще инвестировать.
Безумная сумма, которая не только не вписывалась в ограничения Ла Лиги, но и поставила клуб под угрозу фактического банкротства
Как удалось выкрутиться и вписаться?
Мы подробно писали про этот обмен, когда он случился. Чтобы не повторяться, сразу об итогах: сделка принесла кучу денег здесь и сейчас, но заложила долгосрочную мину. Пьянич обходится клубу в € 16 млн в год (включая налоги), а его стоимость (€ 60 млн) амортизируется на четыре года контракта. Это не живые деньги (в отличие от зарплаты), но они тоже входят в графу расходов. Ради разового притока в € 72 млн Бартомеу нагрузил бюджет на € 31 млн в год на четыре года. Это выглядело плохо ещё до пандемии.
В общем, по ходу сезона 2020/2021 у «Барселоны» не сошёлся бюджет (стадионы не были открыты), и доходы снова сократились (зачем в такой ситуации платить € 30 млн за Тринкана — загадка). И это привело к тому, что потолок зарплат снова ощутимо понижен. Точный порог неизвестен, но каталонская радиостанция RAC1 со ссылкой на источники внутри клуба сообщила примерные данные.
По её сведениям, Тебас сообщил спортивному директору «Барселоны» Матео Алемани, что в следующем сезоне лимит зарплат для клуба снизится больше чем на 50%. Это даёт диковатую цифру в районе € 160 млн в год. Для понимания масштаба проблемы: € 160 млн — это годовая зарплата Месси (по прошлому контракту), Гризманна, Коутиньо и Пьянича. И всё. А ведь есть ещё, собственно, вся команда.
Тут можно сделать лирическое отступление и вспомнить тихим словом Бартомеу, который не только потратил € 400 млн на покупку Гризманна, Дембеле и Коутинью, но и согласился платить им троим € 73 млн в год. Однако сейчас эту проблему нужно решать Лапорте.
Несколько каталонских источников в конце весны сообщили, что Месси готов на понижение зарплаты на 50%. Но зарегистрировать Месси — не единственная проблема.
Лапорта уже взял в мае банковский кредит в Goldman Sachs на € 100 млн, а в конце июня генеральная ассамблея клуба одобрила предложение взять ещё один кредит — уже на € 500 млн. Это деньги на выплату зарплат и текущих краткосрочных долгов.
И ещё одно важное обстоятельство: по правилам Ла Лиги, одно из ограничений для клубов, которые превысили свой лимит, касается регистрации новичков. Чтобы зарегистрировать их, нужно расстаться с
Если Агуэро и другие новички обойдутся «Барселоне» в € 50 млн в год, значит, клуб должен сократить зарплатную ведомость на € 200 млн, чтобы их заявить"
Даже если вдруг
Кстати, о Матеусе. Год назад «Палмейрасу» заплатили за него € 7 млн, а он сам зарабатывал в клубе € 600 тыс. в год. Это немного. Но кто может объяснить, зачем вообще «Барселоне» понадобился опорник из глухого запаса «Вальядолида»? Сезон не дал ответа на этот вопрос, Матеус провёл за каталонцев 17 минут во всех турнирах.
Например, Деста. Или де Йонга. Крайне неприятная перспектива.
Есть ещё один вариант — старый план Бартомеу, который заключался в продаже части прав на Barca Corporate. Это нефутбольный актив, который включает сеть академий по всему миру и
Он готов привязать зарплату к количеству матчей. Это вызывает тем большее уважение, что по ходу прошлого сезона он уже пошёл на радикальное снижение и сейчас зарабатывает € 6,5 млн в год до выплаты налогов — меньше, чем Тринкан.
Заодно становится понятно настойчивое желание «Барселоны» обменять Гризманна на Сауля. Да, в последнем сезоне Гризманн играл хорошо. Но на фоне всех проблем это меньшее из зол. Его обмен не только разгрузит ведомость, но и даст разовый приток капитала. Та же схема, что и с Пьяничем, главное — не ошибиться с личным контрактом с игроком (как было с боснийцем). Но в этом отношении Лапорта пока работает безукоризненно.
Депай будет зарабатывать в «Барселоне» на 30% меньше, чем в «Лионе» (€ 3 млн после выплаты налогов, было € 4 млн), Агуэро пошёл на двукратное понижение. Очень приятная мелочь на фоне бесконечного негатива. Трудно представить себе, чтобы Бартомеу сумел договориться на таких условиях. Это не ключ к решению всех финансовых проблем, но показательный момент.
Подписание контракта с Месси, выплата долгов и постепенное оздоровление клуба потребуют трудных решений, в том числе, видимо, продажи
Кирилл Хаит