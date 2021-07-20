У соперника «Спартака» по ЛЧ проблемы с законом. За что посадили президента «Бенфики» Виейру
Скандалы, интриги, расследования.
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Скандалы, интриги, расследования.
Жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов свела «Спартак» и «Бенфику». Победитель пары отправится в групповой этап ЛЧ, проигравший — в Лигу Европы. Матчи пройдут 3 или 4 августа в Москве и 10 августа в Лиссабоне.
Но пока «Бенфике» не до этого — клуб сотрясает вспыхнувший неделю назад скандал. Президента Луиша Филипе Виейру арестовали и отправили под домашний арест. В качестве залога утверждена сумма в 3 млн евро, это второй по величине штраф за всю историю португальской юстиции.
Виейру обвиняют в коррупции, отмывании денег и финансовых махинациях. За год через клуб проходит порядка 170 млн евро, «Бенфика» много зарабатывает в еврокубках и посредством продажи своих футболистов (в прошлом году продали Рубена Диаша в «Ман Сити» за 68 млн евро).
Португальская полиция провела полномасштабную операцию, задействовав более сотни человек. Пока прямых обвинений в нарушении закона Виейре не поступило. Но в португальской прессе полагают, что арест — следствие связи президента с швейцарской преступной группировкой, которая помогала португальцам отмывать деньги.
У Виейры конфисковали паспорт, ему запрещено выезжать за пределы страны. Также он не имеет права на связь с людьми из администрации «Бенфики». Луиш Филипе уже объявил о том, что покидает свой пост, президентом назначен бывший игрок «Бенфики» Руй Кошта, до этого исполнявший обязанности спортивного директора.
«Я призываю всех болельщиков сохранять спокойствие и защищать доброе имя великого клуба, которым является «Бенфика», — говорится в заявлении Виейры.
Вместе с Филипе Виейрой арестованы его сын Тьягу, а также близкий друг президента миллионер Жозе Антониу душ Сантуш, крупнейший акционер «Бенфики». Его подозревают в отмывании денег при перепродаже акций клуба, за которые Жозе Антониу «поднял» 11 млн евро и перепродал эти же акции Виейре. Общий ущерб от махинаций оценивается в 100 млн евро.
Виейра предстанет перед судом в четверг, его дело ведет судья по уголовным делам. До того времени Луиш Филипе будет находиться под домашним арестом. Виейра является президентом «Бенфики» с 2003 года. На его правление пришелся взлет клуба — при этом президенте «орлы» взяли 16 титулов, в том числе 6 чемпионств в Португалии. Сам Виейра построил классную тренировочную базу и имел большую поддержку среди болельщиков (набрал 63% голосов на выборах в 2020).
Но сейчас президенту не позавидуешь. Помимо обвинения в финансовых махинациях ему «шьют» попытку продать 25% акций клуба (порядка 50 млн евро) китайской фирме Alibaba, не получив согласия инвесторов с целью получения наживы на комиссии в 6,5 млн. Плюс стало известно, что душ Сантуш в преддверии выборов за 8 млн евро погасил долг Виейры в одном из португальских банков. В общем, вопросов к синьору Виейре полно. И дело рискует стать одним из самых масштабных за всю историю Португалии.