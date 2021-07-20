У генерального директора футбольного клуба «Милан» диагностирован рак горла
ТАСС, 20 июля. Врачи диагностировали рак горла генеральному директору итальянского футбольного клуба «Милан» Ивану Газидису. Об этом сообщает
ТАСС, 20 июля. Врачи диагностировали рак горла генеральному директору итальянского футбольного клуба «Милан» Ивану Газидису. Об этом сообщает
Отмечается, что Газидис будет продолжать работу во время лечения при полной поддержке президента клуба Паоло Скарони.
«Никогда не бывает подходящего времени для диагностики рака, — сказал Газидис. — У меня излечимая форма рака и положительный диагноз. Мне помогают моя семья и мои друзья. Я уверен, что смогу победить болезнь».
Газидису 56 лет, в декабре 2018 года он был назначен на пост генерального директора «Милана». Ранее он занимал аналогичную должность в английском «Арсенале». В прошедшем сезоне «Милан» занял второе место в чемпионате Италии, набрав 79 очков в 38 турах и в сезоне-2021/22 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.