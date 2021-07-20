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18:18 (мск), источник: ТАСС

У генерального директора футбольного клуба «Милан» диагностирован рак горла

ТАСС, 20 июля. Врачи диагностировали рак горла генеральному директору итальянского футбольного клуба «Милан» Ивану Газидису. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AFP 2021

Отмечается, что Газидис будет продолжать работу во время лечения при полной поддержке президента клуба Паоло Скарони.

«Никогда не бывает подходящего времени для диагностики рака, — сказал Газидис. — У меня излечимая форма рака и положительный диагноз. Мне помогают моя семья и мои друзья. Я уверен, что смогу победить болезнь».

Газидису 56 лет, в декабре 2018 года он был назначен на пост генерального директора «Милана». Ранее он занимал аналогичную должность в английском «Арсенале». В прошедшем сезоне «Милан» занял второе место в чемпионате Италии, набрав 79 очков в 38 турах и в сезоне-2021/22 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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