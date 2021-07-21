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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» после перерыва, как у него дела в Италии

Новый тренер «Фиорентины» верит в нашего футболиста.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Александр Кокорин вернулся на поле после отпуска. «Фиорентина» провела товарищеский матч с немецкой командой «Остермюнхен». Встреча стала первой в рамках предсезонной подготовки, а также первой для нового главного тренера Винченцо Итальяно.

С соперником «Фиорентина» разобрались без проблем. К середине первого тайма счёт уже был 3:0, а во второй половине матча «фиалки» добавили ещё четыре мяча, пропустив лишь один. Кокорин вышел на поле в перерыве и за 45 минут результативными действиями не отметился. Но, кажется, всё не так плохо.

Что сказал тренер?

После матча Итальяно попросили оценить работу Кокорина. Тренер «Фиорентины» ответил так: «В данный момент мы работаем над связками игроков, и главная из них — это Влахович и Кокорин. Если первый получает какие-то указания, то их доводят и до второго. На мой взгляд, Саша подходит на роль основного нападающего, он обладает нужным качеством и знаком с этой позицией. Сейчас ему нужно развиваться — он должен хорошо бить по воротам и понимать, как двигаться в штрафной площади. Но в первую очередь нападающий обязан исполнять свою основную функцию — завершать атаки голами».

Что пишут о Кокорине?

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Журналисты Calciomercato.com считают, что Кокорин станет вторым по важности центральным нападающим «Фиорентины» в новом сезоне. Итальяно предпочитает схему «4−3−3», и предполагается, что Александра натаскивают на роль дублёра основного форварда Душана Влаховича. Дела у россиянина в Италии налаживаются?

А вот турецкий болельщик «Фиорентины» в «Твиттере» оказался недовольным Александром. В своём аккаунте он делился впечатлениями от матча. В какой-то момент владелец аккаунта написал: «Смотрю на Кокорина и удивляюсь, как мы его купили».

По всей видимости, с новым тренером у Кокорина появился шанс заявить о себе. У Александра есть несколько недель, чтобы убедить Итальяно и стать важным игроком. Меньше чем через месяц, 15 августа, «Фиорентина» начнёт сезон матчем с «Асколи» в Кубке Италии, а спустя неделю сыграет в 1-м туре Серии А с «Ромой».

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