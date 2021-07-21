Лучано Спаллетти организовал игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната

Напомним, в первом матче под руководством Спаллетти «Наполи» разгромил «Анаунию» со счётом 12:0. Клуб объявил о назначении бывшего наставника «Зенита» в мае. Специалист начал работу в итальянском клубе с 1 июля.



Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».