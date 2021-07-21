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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучано Спаллетти организовал игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната

62-летний наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти, проводящий свою первую предсезонную подготовку в новом клубе, решил разнообразить тренировочный процесс и устроил конкурс между игроками по перетягиванию каната, поделив команду на группы.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

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Напомним, в первом матче под руководством Спаллетти «Наполи» разгромил «Анаунию» со счётом 12:0. Клуб объявил о назначении бывшего наставника «Зенита» в мае. Специалист начал работу в итальянском клубе с 1 июля.

Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».

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Последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».

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