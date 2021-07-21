Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Легия
Флора
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П
Нефтчи
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ
Галатасарай
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Янг Бойз
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ХИК
21
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Црвена Звезда
21
Футбол. Сборные
14:30
Австралия
Новая Зеландия
21
Футбол. Сборные
14:00
Замбия
Нидерланды
310
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Канада
11
Футбол. Сборные
22.07
Египет
Испания
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
США
30
Футбол. Сборные
22.07
Мексика
Франция
Футбол. Сборные
22.07
Новая Зеландия
Южная Корея
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Бразилия
05
Футбол. Сборные
10:30
Великобритания
Чили
20
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» разгромил «Локомотив» в Суперкубке России
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» с Черышевым разгромила «Атромитос»

В товарищеском матче «Валенсия» разгромила греческий «Атромитос». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды.

Атромитос А
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Голами в составе валенсийцев отметились Ману Вальехо, Хасон и Гонсалу Гедеш. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва. Хавбек отыграл весь второй тайм, результативными действиями не отметился.

16 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счётом 3:2. Гол Черышева стал победным.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Вставали на колени и плакали. Олимпиада началась с провала США
Российский футбол рискует остаться без зрителей
Россия лишилась первого спортсмена на ОИ в Токио из-за COVID-19
Глава WADA считает, что эпопея с допингом в России закончилась
СМИ: Фабио Капелло хотел вновь возглавить сборную России
Станислав Черчесов вышел из состава технического комитета РФС
Футболист ЦСКА попросил отпустить его в «Милан»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь