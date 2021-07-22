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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» впервые за 26 лет сменил титульного спонсора на футболке

Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» объявил о смене титульного спонсора.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» объявил о смене титульного спонсора.

С нынешнего сезона на футболках нерадзурри будет размещён логотип блокчейн-приложения Socios.com. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, спонсорский контракт будет приносить итальянскому клубу € 20 млн в год.

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Напомним, на протяжении последних 26 лет, с 1995 года, титульным спонсором «Интера» был производитель автомобильных шин Pirelli.

«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Его преемником стал Симоне Индзаги, который должен был продлить контракт с «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду.

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