Иско не смог завершить тренировку «Реала» из-за вакцины против коронавируса
Полузащитник «Реала» Иско досрочно покинул последнюю тренировку команды, информирует Marca.
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Полузащитник «Реала» Иско досрочно покинул последнюю тренировку команды, информирует Marca.
У 29-летнего футболиста через несколько минут после начала практического занятия появились симптомы простуды.
Как отмечается, это может быть следствием прививки от COVID-19, которую он сделал 19 июля вместе с одноклубниками. При этом Иско перед тренировкой прошел два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
Напомним, 25 июля «Реал» в Глазго сыграет в товарищеском матче с «Рейнджерс». 8 августа «королевский клуб» провел встречу с «Миланом» в Клагенфурте (Австрия).