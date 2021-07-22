Иско не смог завершить тренировку «Реала» из-за вакцины против коронавируса

У 29-летнего футболиста через несколько минут после начала практического занятия появились симптомы простуды.

Как отмечается, это может быть следствием прививки от COVID-19, которую он сделал 19 июля вместе с одноклубниками. При этом Иско перед тренировкой прошел два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.