«Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги!

— Вопрос относительно Английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом — Англия теперь вновь на «Матче». У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира — на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!