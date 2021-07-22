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12:21 (мск), источник: Матч ТВ

«Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги!

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем одного из лучших футбольных чемпионатов — Английской Премьер-лиги — на территории России.

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Источник: РИА "Новости"

Английская Премьер-лига вернется на «Матч ТВ», начиная с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.

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Александр Тащин, главный редактор «Матч ТВ»:

 — Вопрос относительно Английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом — Англия теперь вновь на «Матче». У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира — на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!

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Пол Молнар, директор по связям с общественностью Премьер-лиги:

 — Премьер-лига крайне рада объявить о нашем новом партнерстве с «Матч ТВ» в России. «Матч ТВ» обеспечивает отличное спортивное вещание и станет прекрасным домом для Премьер-лиги.

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