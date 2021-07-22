Контракт «Матч ТВ» на показ АПЛ — на 6 лет. Об этом сообщила Канделаки

«Да, телеканал “Матч ТВ” с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале. Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение. Как принято говорить на Западе, “Матч ТВ” вскоре и надолго станет “домом АПЛ”.



Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Тоттенхэма” в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», — написала Канделаки.