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13:28 (мск), источник: Sports.Ru

Контракт «Матч ТВ» на показ АПЛ — на 6 лет. Об этом сообщила Канделаки

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о покупке телеканалом прав на показ матчей АПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, телеканал “Матч ТВ” с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале. Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение. Как принято говорить на Западе, “Матч ТВ” вскоре и надолго станет “домом АПЛ”.

Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Тоттенхэма” в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», — написала Канделаки.

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