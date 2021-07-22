Контракт «Матч ТВ» на показ АПЛ — на 6 лет. Об этом сообщила Канделаки
Чемпионат Англии: таблица и календарь
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о покупке телеканалом прав на показ матчей АПЛ.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о покупке телеканалом прав на показ матчей АПЛ.
«Да, телеканал “Матч ТВ” с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской
Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Тоттенхэма” в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», — написала Канделаки.