«Кайрат» раскрыл подробности травмы Суюмбаева

«То, что я чувствую сейчас — не передать словами. Очень обидно, что в самый важный момент получил серьезную травму. Для меня играть на европейских аренах было главной мечтой, но, к сожалению, она не реализовалась. Но я уверен, что наша команда добьется успеха. А я в свою очередь буду восстанавливаться, чтобы вернуться еще сильнее!» — заявил Гафуржан в беседе с нашей пресс-службой.