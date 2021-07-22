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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» раскрыл подробности травмы Суюмбаева

Футболист «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев выбыл до конца сезона. Травма капитана, полученная в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой», оказалась серьезной, сообщает пресс-служба клуба.

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«То, что я чувствую сейчас — не передать словами. Очень обидно, что в самый важный момент получил серьезную травму. Для меня играть на европейских аренах было главной мечтой, но, к сожалению, она не реализовалась. Но я уверен, что наша команда добьется успеха. А я в свою очередь буду восстанавливаться, чтобы вернуться еще сильнее!» — заявил Гафуржан в беседе с нашей пресс-службой.

Напомним, что Суюмбаев захромал перед самым перерывом и не вышел на второй тайм. «Кайрат» выиграл у «Црвены Звезды» со счетом 2:1. Ответная игра второго отборочного раунда ЛЧ пройдет через неделю в Белграде.

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