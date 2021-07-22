Криштиану Роналду назвал самый сложный момент в своей карьере

«Моя семья прощалась со мной. На них были надеты солнцезащитные очки, но я видел, как по их лицам катились слёзы. Я поднялся на борт самолёта с этими образами в голове. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Я плакал», — приводит слова Роналду Besoccer.