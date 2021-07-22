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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду назвал самый сложный момент в своей карьере

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о самом сложном моменте в своей карьере — дне перехода в «Спортинг» и переезда в Лиссабон.

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«Моя семья прощалась со мной. На них были надеты солнцезащитные очки, но я видел, как по их лицам катились слёзы. Я поднялся на борт самолёта с этими образами в голове. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Я плакал», — приводит слова Роналду Besoccer.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.

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