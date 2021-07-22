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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» предлагает Гризманна клубам АПЛ

«Барселона» все еще пытается продать нападающего Антуана Гризманна, сообщает L’Equipe.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

По данным источника, агенты каталонского клуба предложили услуги француза «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». Таким образом «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость.

Сам футболист хочет вернуться в «Атлетико», однако в мадридском клубе не уверены, что болельщики смогут простить игрока.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.

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