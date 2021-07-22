«Барселона» предлагает Гризманна клубам АПЛ

Сам футболист хочет вернуться в «Атлетико», однако в мадридском клубе не уверены, что болельщики смогут простить игрока.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.