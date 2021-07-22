Самата Смакова назначат в «Астану»
Новым спортивным директором «Астаны» станет Самат Смаков. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Астана
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Новым спортивным директором «Астаны» станет Самат Смаков. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что 42-летний Смаков присутствовал на матче с «Арисом» и наблюдал за игрой из правительственной ложи.
23 июля он отправляется в Петропавловск вместе с «Ордабасы», но после кубкового матча вернется в столицу. В ближайшие дни о его назначении будет объявлено официально.
Напомним, ранее «Ордабасы» покинули некоторые ведущие игроки
Что касается «Астаны», то столичная команда победила на своем поле «Арис» со счетом 2:0. Ответная игра второго отборочного раунда Лиги конференций пройдет через неделю в Греции. Победитель противостояния в следующем раунде турнира сыграет с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Ворскла» (Украина).