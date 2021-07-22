Самата Смакова назначат в «Астану»

Отмечается, что 42-летний Смаков присутствовал на матче с «Арисом» и наблюдал за игрой из правительственной ложи.

23 июля он отправляется в Петропавловск вместе с «Ордабасы», но после кубкового матча вернется в столицу. В ближайшие дни о его назначении будет объявлено официально.

Напомним, ранее «Ордабасы» покинули некоторые ведущие игроки из-за финансовых трудностей клуба.