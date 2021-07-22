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22 июля, источник: Чемпионат.com

«Барселона» презентовала Мемфиса Депая (видео)

Сегодня, 22 июля, каталонская «Барселона» презентовала одного из своих звёздных новичков — речь о нападающем Мемфисе Депайе.

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Напомним, 19 июня «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая. Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года.

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В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015−2017) и ПСВ (2012−2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

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