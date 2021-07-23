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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом»

20-летний российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2).

Вильярреал
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Источник: РИА "Новости"

Хавбек вышел в стартовом составе и сыграл до 64-й минуты. За игру Иосифов имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями, что подчеркнула и пресс-служба «Вильярреала».

Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.

Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступал с 2019 года.

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