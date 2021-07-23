Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом»

Хавбек вышел в стартовом составе и сыграл до 64-й минуты. За игру Иосифов имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями, что подчеркнула и пресс-служба «Вильярреала».

Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.