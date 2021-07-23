Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом»
20-летний российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2).
20-летний российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2).
Хавбек вышел в стартовом составе и сыграл до 64-й минуты. За игру Иосифов имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями, что подчеркнула и
Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении
Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской