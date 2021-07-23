«Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за € 187 млн

По данным источника, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дал своё согласие на переход форварда в стан «горожан» за € 187 млн. Ранее сообщалось, что Кейн согласовал с «Манчестер Сити» контрактное соглашение до 2026 года.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».