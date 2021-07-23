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08:29 (мск), источник: Чемпионат.com

В «ПСЖ» хотят удержать Мбаппе и предложили игроку контракт на € 32 млн в год

Руководство «ПСЖ» не хочет расставаться со своим французским нападающим Килианом Мбаппе и планирует продлить контракт с игроком до 2026 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

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Источник: AP 2021

По информации источника, в клубе предложили Мбаппе новую повышенную зарплату в размере € 32 млн в год. В свою очередь, форвард пока не принял условия о продлении контракта и рассмотрит предложение от мадридского «Реала».

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Нынешний контракт игрока истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не планирует продлевать контракт с клубом, поскольку не верит в способность «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

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