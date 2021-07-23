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11:55 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: Шомуродов — одна из целей гендиректора «Ромы»

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может перейти в «Рому».

Дженоа
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Источник: AFP 2021

По информации издания iltempo, генеральный директор столичного клуба Тьягу Пинту считает узбекского форварда одной из целей на усиление.

Руководство римлян готово рассмотреть другие варианты, если они появятся. Отмечается, что «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу перехода Шомуродова. Клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего игрока не менее 15 миллионов евро, а также процент от будущей перепродажи. Также не исключается вариант с арендой футболиста с обязательным правом выкупа.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что тренер «Дженоа» Давиде Баллардини наложил вето на продажу игрока. Сам футболист не склоняется к уходу из команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шомудоров перешел в итальянский клуб из «Ростова» в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил 8 мячей. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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