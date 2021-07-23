СМИ: Шомуродов — одна из целей гендиректора «Ромы»

По информации издания iltempo, генеральный директор столичного клуба Тьягу Пинту считает узбекского форварда одной из целей на усиление.

Руководство римлян готово рассмотреть другие варианты, если они появятся. Отмечается, что «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу перехода Шомуродова. Клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего игрока не менее 15 миллионов евро, а также процент от будущей перепродажи. Также не исключается вариант с арендой футболиста с обязательным правом выкупа.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что тренер «Дженоа» Давиде Баллардини наложил вето на продажу игрока. Сам футболист не склоняется к уходу из команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc2e68b2987353782ae1" data-vnd="bc2e68b2987353782ae1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc2e68b2987353782ae1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.