Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Олимп-Долгопрудный
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Динамо
Футбол. Сборные
24.07
Чили
Канада
Футбол. Сборные
24.07
Китай
Замбия
Футбол. Сборные
24.07
Швеция
Австралия
Футбол. Сборные
24.07
Япония
Великобритания
Все события
Фоторепортажи
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
11«Зенит» разгромил «Локомотив» в Суперкубке России
14:41 (мск), источник: Sports.Ru

Зарплата Гризманна — около 35 млн евро в год. Возможно, ради трансфера «Барсе» придется ему доплачивать

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не намерен идти на снижение зарплаты ради ухода из каталонского клуба.

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

По информации ESPN, футболист, зарабатывающий около 35 миллионов евро, хочет зарабатывать примерно столько же в новом клубе, если трансфер состоится. По этой причине «Барселоне», возможно, придется доплачивать французу после перехода.

Отмечается, что переговоры с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля остановлены. Клубы не смогли договориться об условиях сделки. Также сообщается, что Антуан хочет вернуться в мадридский клуб. Такой вариант ему нравится больше, чем возможный переход в команду из АПЛ.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Открытие Олимпиады в Токио: прямая текстовая онлайн-трансляция
Стали известны призовые российских олимпийцев за медали в Токио
Карпин снова обыграет Шварца: угадываем необычные исходы в РПЛ
Украина пригрозила бойкотом Олимпиады. Все из-за России и Крыма
У России недостаточно отобрать гимн и флаг. ВАДА хочет большего
Дриусси попрощался с «Зенитом» и извинился перед Семаком
5 тактических сюжетов нового сезона РПЛ: Что с фаворитами лиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь