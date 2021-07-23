Зарплата Гризманна — около 35 млн евро в год. Возможно, ради трансфера «Барсе» придется ему доплачивать

По информации ESPN, футболист, зарабатывающий около 35 миллионов евро, хочет зарабатывать примерно столько же в новом клубе, если трансфер состоится. По этой причине «Барселоне», возможно, придется доплачивать французу после перехода.

Отмечается, что переговоры с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля остановлены. Клубы не смогли договориться об условиях сделки. Также сообщается, что Антуан хочет вернуться в мадридский клуб. Такой вариант ему нравится больше, чем возможный переход в команду из АПЛ.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.