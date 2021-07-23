Зарплата Гризманна — около 35 млн евро в год. Возможно, ради трансфера «Барсе» придется ему доплачивать
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не намерен идти на снижение зарплаты ради ухода из каталонского клуба.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не намерен идти на снижение зарплаты ради ухода из каталонского клуба.
По информации ESPN, футболист, зарабатывающий около 35 миллионов евро, хочет зарабатывать примерно столько же в новом клубе, если трансфер состоится. По этой причине «Барселоне», возможно, придется доплачивать французу после перехода.
Отмечается, что переговоры с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля остановлены. Клубы не смогли договориться об условиях сделки. Также сообщается, что Антуан хочет вернуться в мадридский клуб. Такой вариант ему нравится больше, чем возможный переход в команду из АПЛ.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.