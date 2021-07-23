«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо из «Боруссии»
Вингер Джейдон Санчо официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб объявил о переходе футболиста «Боруссии».
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Вингер Джейдон Санчо официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб объявил о переходе футболиста «Боруссии».
Срок контракт «МЮ» с Санчо рассчитан до 2026 года. В соглашении есть опция продления еще на сезон. Сумма трансфера оценивалась в 85 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Санчо будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
За четыре сезона в «Боруссии» англичанин забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.