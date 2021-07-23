Лунев дебютировал в составе «Байера» и не пропустил в матче с «Фрайбургом»

29-летний россиянин заменил Лукаса Градецки после перерыва в товарищеском матче против «Фрайбурга».

Футболист провел на поле весь второй тайм и сохранил ворота в неприкосновенности. Отметим, что «Фрайбург» не нанес ни одного удара в створ ворот Лунева за вторую половину встречи.