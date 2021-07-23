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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лунев дебютировал в составе «Байера» и не пропустил в матче с «Фрайбургом»

Вратарь Андрей Лунев дебютировал в составе «Байера».

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Источник: РИА "Новости"

29-летний россиянин заменил Лукаса Градецки после перерыва в товарищеском матче против «Фрайбурга».

Футболист провел на поле весь второй тайм и сохранил ворота в неприкосновенности. Отметим, что «Фрайбург» не нанес ни одного удара в створ ворот Лунева за вторую половину встречи.

Лунев перешел в «Байер» 10 июля на правах свободного агента, футболист подписал контракт с немецким клубом на 2 года. До этого голкипер играл за «Зенит», он покинул команду из Санкт-Петербурга 1 июля по окончании срока соглашения.

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