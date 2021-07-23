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20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Саша». «Фиорентина» показала фото довольного Кокорина на тренировке

В Twitter «Фиорентины» появился пост, который посвящен российскому нападающему Александру Кокорину.

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30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака».

Кокорин принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

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