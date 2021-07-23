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23 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты «Руха» поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» победили на своем поле «Минск» с минимальным перевесом 1:0 и поднялись на третье место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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Судьбу первого поединка 17-го тура решил полузащитник брестчан Денис Гречихо, который отличился на 53-й минуте встречи.

В субботу, 24 июля, гродненский «Неман» примет на своем поле «Слуцк», а минское «Динамо» на главной спортивной арене стране сыграет с «Витебском». Еще две встречи пройдут 25 июля: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест), «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район).

Матчи «Шахтер» (Солигорск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) перенесены. Игра «Спутник» (Речица) — «Гомель» отменена.

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (14 матчей), БАТЭ — 39 (16), «Рух» — 33 (17), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Гомель» — 28 (15), «Витебск» — 23 (16), «Минск» — 21 (16), «Динамо» (Брест) — 21 (15), «Энергетик-БГУ» — 20 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (16), «Ислочь» — 17 (16), «Слуцк» — 14 (16), «Славия» — 10 (16), «Неман» — 9 (16), «Сморгонь» — 8 (16), «Спутник» — 7 (15).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного «Динамо» Аблай Мбенг.

Рух
1:0
Первый тайм: 0:0
Минск
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