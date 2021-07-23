Футболисты «Руха» поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси

В субботу, 24 июля, гродненский «Неман» примет на своем поле «Слуцк», а минское «Динамо» на главной спортивной арене стране сыграет с «Витебском». Еще две встречи пройдут 25 июля: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест), «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район).