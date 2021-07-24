«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

48-летний норвежец подписал соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года. В сезоне-2020/21 48-летний норвежец занял с командой 2-е место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; 10:11 — по пенальти).