«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Сульшером до 2024 года
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.
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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.
48-летний норвежец подписал соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.
Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года. В сезоне-2020/21 48-летний норвежец занял с командой 2-е место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; 10:11 — по пенальти).