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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

48-летний норвежец подписал соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

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Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года. В сезоне-2020/21 48-летний норвежец занял с командой 2-е место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; 10:11 — по пенальти).

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